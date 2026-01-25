Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 18:40

События

Зимний день московского спорта прошел в "Лужниках"

Зимний день московского спорта прошел в "Лужниках"

"Москва – столица спорта": лыжные соревнования Topski Family прошли в "Лужниках"

Тренировка по фитнесу пройдет в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

Теннисистка Остапенко попала мячом в лицо сопернице в парном матче Australian Open

Автогонщик Шумахер больше не прикован к постели после травмы

"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о занятиях танцами

Сборная России выиграла медальный зачет открытого Кубка Африки по дзюдо

Почти 80 дисциплин можно посетить в рамках проекта "Мой спортивный район" в Москве

Собянин: за год 235 тыс человек присоединились к проекту "Мой спортивный район"

В Москве прошел второй этап Зимнего кубка Российской дрифт-серии

Ледовый боулинг, снежный дартс, VR-сноуборд: 25 января на территории олимпийского комплекса "Лужники" прошел традиционный "Зимний день московского спорта". Для любителей активностей подготовили 15 тематических площадок. Гости могли попробовать свои силы в различных спортивных дисциплинах: как зимних, так и летних, адаптированных под холодный сезон.

С участниками праздника пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева. Вместе с ней прямой эфир провели будущие журналисты – студенты столичных вузов.

Читайте также
спортгородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика