Зимний день московского спорта прошел в "Лужниках"

Ледовый боулинг, снежный дартс, VR-сноуборд: 25 января на территории олимпийского комплекса "Лужники" прошел традиционный "Зимний день московского спорта". Для любителей активностей подготовили 15 тематических площадок. Гости могли попробовать свои силы в различных спортивных дисциплинах: как зимних, так и летних, адаптированных под холодный сезон.

С участниками праздника пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева. Вместе с ней прямой эфир провели будущие журналисты – студенты столичных вузов.