Юные фехтовальщики из России смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны. Такое решение в отношении юниоров приняла Международная федерация фехтования (FIE). Первый шанс услышать свой гимн в честь победы появится у них уже в начале января на Кубке мира.

Болельщики потребовали прекратить продажу билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года и пересмотреть денежную политику Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). По сравнению с предыдущим мундиалем в Катаре, в цене они выросли в среднем в пять раз. Минимальная стоимость абонемента для фаната, который желает посетить все матчи своей команды от группового этапа до финала, составляет почти 7 000 долларов.

