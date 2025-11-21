Экс-супруга футболиста Сафонова потребовала с него 6 млн рублей

Экс-супруга футболиста Матвея Сафонова Анастасия Казачек потребовала с него 6 миллионов рублей. В такую сумму она оценила свои расходы по делу об алиментах. Женщина посчитала в том числе деньги, которые ее юрист потратил на обеды и заправку личного автомобиля.

Защитник Сафонова Андрей Крючков заявил, что представители Казачек не предоставили все документы по расходам. Адвокат отметил, что с предъявленной суммой он и его клиент не согласны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.