Спортивный карнавал прошел на Воробьевых горах

Московские любители горных лыж и сноубордов ярко закрыли зимний сезон: на Воробьевых горах состоялся спортивный праздник "Карнавель на Воробьях". Гости склона могли не только поучаствовать в массовых заездах, но и стать звездами карнавала. На площадке прошел конкурс костюмов с призовым фондом в 500 000 рублей.

Оригинальность и креативность образов оценивалась в нескольких номинациях. Например, в номинации "Русский стиль" участники использовали в костюмах фольклорные мотивы, национальные орнаменты и исторические наряды. Для желающих блеснуть винтажными нарядами и яркими аксессуарами из прошлого века создали категорию "Ретростиль", а в номинации "Гости из будущего" представили футуристичные образы. Отдельно отметили самые креативные команды, которые воплотили групповой образ, объединенный общей идеей или сюжетом.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева побывали на карнавале и поразились фантазией его участников.