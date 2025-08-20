Спортсмены показали трюки на скейт-конструкциях на фестивале Grand Skate Tour в Москве

Международный фестиваль уличной культуры Grand Skate Tour проходит в парке "Ходынское поле" в Москве. Минувшей ночью на нем состоялось специальное мероприятие – именитые спортсмены из России и других стран показали трюки на скейт-конструкциях.

Фестиваль будет проходить до 24 августа. Помимо выступлений, для его гостей подготовили мастер-классы от спортсменов со всего мира, лекции и обсуждения, открытую вечеринку. Также можно будет посетить выставку работ уличных художников и фотографов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.