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19 мая, 07:00

Спорт

В Раменском прошел крупнейший дрифт-фестиваль Drift Expo Track Mode

В Раменском прошел крупнейший дрифт-фестиваль Drift Expo Track Mode

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В Раменском 17 и 18 мая прошел крупнейший дрифт-фестиваль Drift Expo Track Mode. Как рассказал организатор мероприятия Николай Свириденко, в фестивале поучаствовали не профессиональные гонщики, а обычные автолюбители, которым дали возможность проехать по профессиональной трассе.

Особенностью этого года стало открытие сразу трех новых гоночных конфигураций. Все желающие могли испытать свои машины в свободных заездах. Фестиваль прошел в Раменском уже в седьмой раз и традиционно собрал участников со всей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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