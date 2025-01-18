Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 09:45

Спорт

Бесплатные занятия спортом пройдут на Северном и Южном речных вокзалах в выходные

Бесплатные занятия спортом пройдут на Северном и Южном речных вокзалах в выходные

Новости мира: инаугурацию Трампа проведут в закрытом формате

Новости часа: новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

"Мой район. Новости": манеж с четырьмя футбольными полями открыли в Новогирееве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Новый футбольный манеж открыли в Новогирееве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

"Москва. Инструкция по применению": как записаться в бесплатную спортивную секцию

Бесплатные тренировки проведут на Северном и Южном речных вокзалах 18 и 19 января. С нового года появилось новое направление – зумба-тонинг. Это кардиотренировка под энергичную музыку со специальными гантелями-маракасами.

Занятие по зумба-тонингу пройдет 18 января в 12:15 на Южном речном вокзале. Там же будут занятия по фитроку, йоге, растяжке и танцам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика