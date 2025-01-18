18 января, 09:45Спорт
Бесплатные занятия спортом пройдут на Северном и Южном речных вокзалах в выходные
Бесплатные тренировки проведут на Северном и Южном речных вокзалах 18 и 19 января. С нового года появилось новое направление – зумба-тонинг. Это кардиотренировка под энергичную музыку со специальными гантелями-маракасами.
Занятие по зумба-тонингу пройдет 18 января в 12:15 на Южном речном вокзале. Там же будут занятия по фитроку, йоге, растяжке и танцам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.