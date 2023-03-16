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Российский триколор появился на церемонии открытия чемпионата мира по боксу

Российский триколор появился на церемонии открытия чемпионата мира по боксу

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Российский триколор вновь появился на спортивной арене. Женская сборная РФ по боксу вышла на церемонию открытия чемпионата мира с флагом своей страны.

Мероприятие проходит в Нью-Дели. Международная боксерская ассоциация в октябре 2022 года решила отменить собственный запрет и разрешила российским и белорусским спортсменам выступать не только под национальными флагами, но и в сопровождении своих гимнов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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