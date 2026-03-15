Лыжник Голубков стал двукратным победителем Паралимпийских игр в Италии

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 20 километров сидя на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен показал результат 51 минута 55,0 секунды.

Для Голубкова это вторая золотая медаль на Паралимпиаде в Италии. Прежде он победил в гонке на 10 километров сидя. Всего на счету сборной России теперь шесть золотых наград, одно серебро и три бронзы.

