Новости спорта: теннисист Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале он победил испанца Карлоса Алькараса, который занимает первую строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3). В финале россиянин встретится с итальянцем Яником Синнером.

Российская сноубордистка Мария Травиничева завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на Кубке Европы. Соревнования проходят в итальянском Рачинесе. Спортсменка в финале преодолела дистанцию за 49,02 секунды, опередив австрийку Пию Шоффманн. Третье место заняла еще одна российская спортсменка Полина Каримова.

