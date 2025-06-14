Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо"

Спортсмен Валерий Карпин назначен главным тренером столичного футбольного клуба "Динамо". При этом он продолжит работать с национальной сборной России. Контракт с клубом подписан до лета 2028 года. Как сообщают СМИ, уже 16 июня Карпин проведет первую тренировку с командой.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло пятое место в Российской премьер-лиге. Ранее Карпин тренировал "Спартак", "Майорку" и "Торпедо" из Армавира. В составе "Спартака" он дважды приводил команду к серебряным медалям РПЛ.

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