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14 июня, 17:30

Спорт

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо"

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо"

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Спортсмен Валерий Карпин назначен главным тренером столичного футбольного клуба "Динамо". При этом он продолжит работать с национальной сборной России. Контракт с клубом подписан до лета 2028 года. Как сообщают СМИ, уже 16 июня Карпин проведет первую тренировку с командой.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло пятое место в Российской премьер-лиге. Ранее Карпин тренировал "Спартак", "Майорку" и "Торпедо" из Армавира. В составе "Спартака" он дважды приводил команду к серебряным медалям РПЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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