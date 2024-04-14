Финальная серия игр "Кубка Гагарина" стартует 18 апреля

В четверг, 18 апреля, стартует финальная серия игр "Кубка Гагарина". В связи с этим жители и гости столицы получили возможность увидеть и сфотографироваться с главным трофеем КХЛ. На смотровой площадке Останкинской телебашни собрались десятки фанатов хоккея.

В 2024 году впервые за 15 лет до финала добрался "Локомотив". Кто станет соперником "Локомотива", будет известно после встречи команды "Автомобилист" из Екатеринбурга и "Металлурга" из Челябинской области.

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