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14 апреля, 14:30

Спорт

Финальная серия игр "Кубка Гагарина" стартует 18 апреля

Финальная серия игр "Кубка Гагарина" стартует 18 апреля

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В четверг, 18 апреля, стартует финальная серия игр "Кубка Гагарина". В связи с этим жители и гости столицы получили возможность увидеть и сфотографироваться с главным трофеем КХЛ. На смотровой площадке Останкинской телебашни собрались десятки фанатов хоккея.

В 2024 году впервые за 15 лет до финала добрался "Локомотив". Кто станет соперником "Локомотива", будет известно после встречи команды "Автомобилист" из Екатеринбурга и "Металлурга" из Челябинской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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