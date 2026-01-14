В рамках городского проекта "Мой спортивный район" доступно почти 80 дисциплин

В Москве продолжает работу городской проект "Мой спортивный район". Он предлагает горожанам бесплатные тренировки по почти 80 дисциплинам круглый год. Программа занятий обновляется в зависимости от сезона.

Любителям активностей на свежем воздухе 14 января доступны бег на лыжах и катание на открытых катках с теплыми раздевалками. Рядом с катками работают кафе, где можно согреться чаем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.