Велогонка "Москва" стартовала в День города

В Москве стартовала велогонка "Москва", приуроченная ко Дню города. На трассы, проложенные по Московскому скоростному диаметру, Северо-Западной хорде и в районе Крылатского, вышли тысячи участников.

Основные ограничения движения пройдут 13 сентября. Временно будут перекрыты улицы Нижние Мневники, Народного Ополчения и Большая Академическая. Также с полудня и до прохождения велоколонны перекроют участки МСД в сторону трассы М11 и съезды с проспекта Мира на МСД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

