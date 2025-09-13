13 сентября, 09:15Спорт
Велогонка "Москва" стартовала в День города
В Москве стартовала велогонка "Москва", приуроченная ко Дню города. На трассы, проложенные по Московскому скоростному диаметру, Северо-Западной хорде и в районе Крылатского, вышли тысячи участников.
Основные ограничения движения пройдут 13 сентября. Временно будут перекрыты улицы Нижние Мневники, Народного Ополчения и Большая Академическая. Также с полудня и до прохождения велоколонны перекроют участки МСД в сторону трассы М11 и съезды с проспекта Мира на МСД.
