"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о тренировках на велотреке

Москвичам рассказали об особенностях тренировок на велотреке. Спортсмены работают на выносливость, развивая максимальную скорость до 90 километров в час. Велосипед на треке используется без тормозов.

Существуют разные станки для тренировки: на одних заднее колесо зафиксировано, на других – не закреплено, но нужно уметь держать баланс. Чем выше передаточное число (отношение зубьев передней звезды к количеству зубьев задней), тем больше скорость, но тяжелее крутить педали.

