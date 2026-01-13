Москвичи не смогли добраться до фитнес-клубов в январские праздники. Причиной стали снегопады, сообщило Национальное фитнес-сообщество.

Спрос на каникулы оказался ниже обычного. Клиенты откладывали визиты, переносили тренировки и снижали частоту занятий, хотя январский сезон обычно считается высоким. На Москву и область приходится почти половина всех фитнес-объектов России.

