13 января, 11:45Спорт
Москвичи не смогли добраться до фитнес-клубов в январские праздники
Москвичи не смогли добраться до фитнес-клубов в январские праздники. Причиной стали снегопады, сообщило Национальное фитнес-сообщество.
Спрос на каникулы оказался ниже обычного. Клиенты откладывали визиты, переносили тренировки и снижали частоту занятий, хотя январский сезон обычно считается высоким. На Москву и область приходится почти половина всех фитнес-объектов России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.