12 августа, 08:00

Спорт

Россияне взяли 38 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

Россияне взяли 38 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

Сборная России завоевала 38 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине, улучшив прошлогодний результат. В активе команды – 24 золотые, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. В общем зачете россияне заняли второе место, уступив аргентинцам.

В США 19-летний автогонщик Коннор Зилиш сломал ключицу, празднуя победу в NASCAR. Спортсмен упал с крыши автомобиля, застряв ногой в окне. Его доставили в больницу, но уже выписали. Зилиш поблагодарил болельщиков и сообщил, что чувствует себя хорошо.

