Россияне взяли 38 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

Сборная России завоевала 38 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине, улучшив прошлогодний результат. В активе команды – 24 золотые, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. В общем зачете россияне заняли второе место, уступив аргентинцам.

В США 19-летний автогонщик Коннор Зилиш сломал ключицу, празднуя победу в NASCAR. Спортсмен упал с крыши автомобиля, застряв ногой в окне. Его доставили в больницу, но уже выписали. Зилиш поблагодарил болельщиков и сообщил, что чувствует себя хорошо.

