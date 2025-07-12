Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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12 июля, 22:25

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Женский фестиваль спорта прошел в парке "Музеон"

Женский фестиваль спорта прошел в парке "Музеон"

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Зарядились энергией: 12 июля в парке искусств "Музеон" прошел женский фестиваль спорта. В течение дня его посетили около 80 тысяч человек.

Все активности были посвящены здоровью, красоте и увлечениям. Гостей ждали групповые тренировки по джампингу, стретчингу, йоге и сайклингу, а также тематические встречи.

Главная сцена стала центром притяжения не только для любителей провести время с пользой, но и музыки. Здесь выступили звездные артисты. А терраса у фонтана превратилась в своеобразный подиум, где прошли показы спортивных коллекций.

С любительницами активного образа жизни пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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