Женский фестиваль спорта прошел в парке "Музеон"

Зарядились энергией: 12 июля в парке искусств "Музеон" прошел женский фестиваль спорта. В течение дня его посетили около 80 тысяч человек.

Все активности были посвящены здоровью, красоте и увлечениям. Гостей ждали групповые тренировки по джампингу, стретчингу, йоге и сайклингу, а также тематические встречи.

Главная сцена стала центром притяжения не только для любителей провести время с пользой, но и музыки. Здесь выступили звездные артисты. А терраса у фонтана превратилась в своеобразный подиум, где прошли показы спортивных коллекций.

С любительницами активного образа жизни пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.