Александр Овечкин отметился голом в последнем матче на площадке "Питтсбурга"

Хоккеист Александр Овечкин снова оказался в центре внимания в матче против Питтсбурга. Капитан "Вашингтона" забросил шайбу в концовке встречи и помог своей команде одержать победу со счетом 6:3.

В женском теннисе Мирра Андреева вышла в финал турнира в Линце. 18 летняя россиянка обыграла Елену Габриэлу Русе за 87 минут со счетом 6:4, 6:1. В финале Андреева встретится с Анастасией Потаповой.

