Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве

Жители Москвы могут привести себя в порядок после праздников с помощью бесплатных тренировок проекта "Мой спортивный район". Программа включает около 80 дисциплин. Наиболее популярными направлениями являются плавание, йога, скандинавская ходьба, зумба и растяжка.

Занятия проходят в современных спортивных комплексах, а также на специально оборудованных открытых площадках. Кроме того, в городе стартовали лыжные эстафеты.

