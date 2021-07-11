Фанаты "Спартака" устроили акцию в поддержку певицы МакSим

Фанаты футбольного "Спартака" устроили акцию в поддержку певицы МакSим. Она по-прежнему в коме. Болельщики красно-белых спели ее песню "Знаешь ли ты". Эта композиция – неофициальный гимн фанатов Спартака.

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