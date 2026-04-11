Москвичка принесла России первые в истории медали международных соревнований по серфингу

12-летняя Таисия Беляева принесла России первые в истории медали международных соревнований по серфингу. На турнире в ЮАР она завоевала серебро и бронзу в категориях до 14 и до 16 лет, а также заняла пятое место во взрослых соревнованиях.

18-летняя россиянка Мирра Андреева вышла в полуфинал теннисного турнира в австрийском Линце. В упорном трехсетовом поединке она обыграла румынку Сорану Кырстю со счётом 7:6, 4:6, 6:2.

Нападающий хоккейного "Локомотива" Александр Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории КХЛ. В матче против "Салавата-Юлаева" он забросил свою 294-ю шайбу в лиге. Теперь его опережают только завершивший карьеру Сергей Мозякин и Вадим Шипачев, который выступает за минское "Динамо".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

