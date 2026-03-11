11 марта, 15:30Спорт
Лыжник Голубков назвал мечтой исполнение гимна России на Паралимпиаде
Услышать гимн России на Паралимпийских играх было мечтой лыжника Ивана Голубкова. Об этом он заявил после завоевания золотой медали в гонке на 10 километров с раздельным стартом в положении сидя.
Накануне победы спортсмен не смог выйти в финал спринтерской гонки и сильно расстроился. По его словам, это была самая ужасная гонка, но он собрался и показал все, на что способен. Голубков отметил, что с первой секунды начал лидировать и делал это до последнего.
