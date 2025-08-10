Тысячи человек пробежали полумарафон в рамках Дня физкультурника

В столице проходит спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Утром тысячи человек приняли участие в забеге на 21 километр. Впереди у горожан и гостей Москвы – традиционная велогонка La Strada и велофестиваль, присоединиться к которым могут все желающие.

Маршруты проходят по живописным местам города: от Гребного канала до Новодевичьей набережной. Также на 14 городских площадках организованы 200 тренировок по 20 видам спорта. Занятия проходят с участием известных спортсменов.

