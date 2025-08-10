Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 11:15

Спорт

Тысячи человек пробежали полумарафон в рамках Дня физкультурника

Тысячи человек пробежали полумарафон в рамках Дня физкультурника

Одним из главных событий Дня физкультурника в столице стал полумарафон "Забег 2030"

На городских площадках в Москве 10 августа пройдут 200 спортивных тренировок

На 10 площадках столицы пройдут спортивные тренировки в честь Дня физкультурника

Мать футболиста Дмитрия Тарасова лишилась 6 миллионов из-за мошенников

В Москве создадут спортивные кластеры на пустующих территориях

В Москве отмечают День физкультурника с забегами и тренировками

Мотошоу пройдет в "Лужниках" в честь Дня физкультурника

День физкультурника начали отмечать в парке "Красная Пресня"

Вторая часть чемпионата России по триатлону состоится в Крылатском 10 августа

В столице проходит спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Утром тысячи человек приняли участие в забеге на 21 километр. Впереди у горожан и гостей Москвы – традиционная велогонка La Strada и велофестиваль, присоединиться к которым могут все желающие.

Маршруты проходят по живописным местам города: от Гребного канала до Новодевичьей набережной. Также на 14 городских площадках организованы 200 тренировок по 20 видам спорта. Занятия проходят с участием известных спортсменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика