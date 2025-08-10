Форма поиска по сайту

10 августа, 10:15

Спорт

Одним из главных событий Дня физкультурника в столице стал полумарафон "Забег 2030"

В Москве проходит масштабный спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. По всему городу организованы сотни тренировок и мероприятий, а также три главные активности – полумарафон "Забег 2030", велогонка и велофестиваль.

Маршруты пролегают по живописным улицам и паркам столицы, старт и финиш расположены в спорткомплексе "Лужники". В полумарафоне приняли участие около 2 000 человек. Победителями стали Ринас Ахмадеев среди мужчин и Елена Седова среди женщин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоМария РыбаковаЕлена Поляница

