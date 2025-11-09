Москвичи могут принять участие в тренировке по настольному теннису в клубе "ArtTT"

В теннисном клубе "ArtTT" проходят тренировки по настольному теннису. Инструкторы учат правильной технике: расслабленному держанию ракетки для контроля мяча и использованию разных сторон ракетки для ударов справа и слева. Спортсмены отрабатывают базовые элементы, включая перекидывание мяча над столом.

Участники соревнований демонстрируют боевой настрой и делятся своим отношением к спорту. Многие занимаются настольным теннисом с детства и считают его своим образом жизни. Как отмечают организаторы, турниры позволяют любителям проверить свой уровень мастерства и принять участие в соревнованиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.