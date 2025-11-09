Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 16:30

Спорт

Москвичи могут принять участие в тренировке по настольному теннису в клубе "ArtTT"

Москвичи могут принять участие в тренировке по настольному теннису в клубе "ArtTT"

Настольный теннис стал одним из самых популярных видов спорта у москвичей

Турниры спартакиады "Мой спортивный район" проходят в столице

Спартакиада "Мой спортивный район" стартовала в столице

День боевых искусств состоится 9 ноября в спорткомплексе "Раменки"

Российский хоккеист Панарин набрал три очка в матче НХЛ

Москвичам рассказали про расписание спортивных занятий на 9 ноября

Москвичи могут записаться на бесплатные спортивные тренировки

Соревнования в рамках спартакиады "Мой спортивный район" стартовали в Москве

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице для детей

В теннисном клубе "ArtTT" проходят тренировки по настольному теннису. Инструкторы учат правильной технике: расслабленному держанию ракетки для контроля мяча и использованию разных сторон ракетки для ударов справа и слева. Спортсмены отрабатывают базовые элементы, включая перекидывание мяча над столом.

Участники соревнований демонстрируют боевой настрой и делятся своим отношением к спорту. Многие занимаются настольным теннисом с детства и считают его своим образом жизни. Как отмечают организаторы, турниры позволяют любителям проверить свой уровень мастерства и принять участие в соревнованиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья ТащинаРумина Кенжалиева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика