09 ноября, 10:00

Российский хоккеист Панарин набрал три очка в матче НХЛ

В Национальной хоккейной лиге российский нападающий Артемий Панарин помог "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Детройт". Он забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, прервав свою шестиматчевую серию без набранных очков.

В Эр-Рияде завершился итоговый турнир Женской теннисной ассоциации. Победу в парном разряде одержали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс. Российская теннисистка поднялась на шестую позицию в парном рейтинге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоЕгор Бедуля

