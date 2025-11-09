09 ноября, 10:00Спорт
Российский хоккеист Панарин набрал три очка в матче НХЛ
В Национальной хоккейной лиге российский нападающий Артемий Панарин помог "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Детройт". Он забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, прервав свою шестиматчевую серию без набранных очков.
В Эр-Рияде завершился итоговый турнир Женской теннисной ассоциации. Победу в парном разряде одержали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс. Российская теннисистка поднялась на шестую позицию в парном рейтинге.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.