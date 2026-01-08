МОК запретил использование флага России на Олимпиаде 2026 года

Международный олимпийский комитет запретил использование флага России и других национальных символов страны во время Олимпийских игр 2026 года.

Решение о напоминании об этих ограничениях было принято после инцидента на лыжных соревнованиях Тур де Ски.

Там после гонки с участием российского спортсмена Савелия Коростелева, занявшего четвертое место, на трибунах появились болельщики с российским триколором.

