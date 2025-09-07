Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 10:00

Спорт

Матч прошел на самой большой в мире оцифрованной шахматной доске на форуме "Москва 2030"

Матч прошел на самой большой в мире оцифрованной шахматной доске на форуме "Москва 2030"

Карпин пообещал вывести на матч сборной России с Катаром сильнейший состав

Более 20 тыс человек приняли участие в фестивале "День ходьбы"

"Новости дня": тренеры подготовят москвичей к сдаче нормативов ГТО в парках столицы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 сентября

Фестиваль "День ходьбы" в Москве собрал рекордное число посетителей

"День ходьбы" отметили в Москве 6 сентября

ВМХ-гонка прошла на велодроме "Марьинский в Москве"

Организаторы отметили зрелищность соревнований ВМХ в Москве

В День ходьбы в Москве участники преодолеют маршрут длиной 3 километра

На площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" установили уникальный рекорд. Там прошел матч на самой большой в мире оцифрованной шахматной доске. В нем приняли участие известные игроки.

Женский гроссмейстер Дарья Чарочкина одержала две победы над профессиональным игроком в Dota 2 Владимиром Аносовым. За ходами могли наблюдать зрители со всего мира в режиме реального времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
спортгородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика