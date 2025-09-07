07 сентября, 10:00Спорт
Матч прошел на самой большой в мире оцифрованной шахматной доске на форуме "Москва 2030"
На площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" установили уникальный рекорд. Там прошел матч на самой большой в мире оцифрованной шахматной доске. В нем приняли участие известные игроки.
Женский гроссмейстер Дарья Чарочкина одержала две победы над профессиональным игроком в Dota 2 Владимиром Аносовым. За ходами могли наблюдать зрители со всего мира в режиме реального времени.
