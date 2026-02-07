Завершается Московская неделя хоккея

В субботу, 7 февраля, завершается масштабный праздник для любителей спорта – Московская неделя хоккея. На катке в олимпийском комплексе "Лужники" состоится встреча лучших игроков для определения чемпиона турнира.

Будут работать шатры с интерактивными зонами и мероприятиями хоккейных клубов "Спартак", ЦСКА и "Динамо". Пройдут турниры по хоккею три на три между командами болельщиков этих клубов, уникальный матч с участием детей и звезд хоккея, а также выступления популярных артистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

