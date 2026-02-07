Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 10:00

Спорт

Завершается Московская неделя хоккея

Завершается Московская неделя хоккея

В Москве отметят День зимних видов спорта

В Италии прошла церемония открытия Олимпийских игр

В Италии начались XXV зимние Олимпийские игры

Церемония открытия зимней Олимпиады стартовала в Милане

Новости мира: число погибших при взрыве в мечети в Исламабаде выросло до 31

Драка произошла между игроками "Флориды" и "Тампы" во время матча НХЛ

"Москва – столица спорта": тренер Балашов рассказал о сложностях водного поло

Тренировки по катанию на коньках пройдут в олимпийском комплексе "Лужники"

Олимпиада-2026 стартует в Италии 6 февраля

В субботу, 7 февраля, завершается масштабный праздник для любителей спорта – Московская неделя хоккея. На катке в олимпийском комплексе "Лужники" состоится встреча лучших игроков для определения чемпиона турнира.

Будут работать шатры с интерактивными зонами и мероприятиями хоккейных клубов "Спартак", ЦСКА и "Динамо". Пройдут турниры по хоккею три на три между командами болельщиков этих клубов, уникальный матч с участием детей и звезд хоккея, а также выступления популярных артистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья Ермакова

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика