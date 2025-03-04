В Федерации шахмат заявили, что Борис Спасский оставил бесценное наследие

В Москве проходят прощания с легендарным шахматистом Борисом Спасским, десятым чемпионом мира. Уроженец Ленинграда скончался 27 февраля на 89-м году жизни. Похороны гроссмейстера состоятся на Троекуровском кладбище.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что Спасский оставил блестящее шахматное наследие, которое продолжает вдохновлять миллионы любителей шахмат по всему миру.

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