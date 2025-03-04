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04 марта, 13:30

Спорт

В Федерации шахмат заявили, что Борис Спасский оставил бесценное наследие

В Федерации шахмат заявили, что Борис Спасский оставил бесценное наследие

В Москве прощаются с легендарным шахматистом Борисом Спасским

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Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

В Москве проходят прощания с легендарным шахматистом Борисом Спасским, десятым чемпионом мира. Уроженец Ленинграда скончался 27 февраля на 89-м году жизни. Похороны гроссмейстера состоятся на Троекуровском кладбище.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что Спасский оставил блестящее шахматное наследие, которое продолжает вдохновлять миллионы любителей шахмат по всему миру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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