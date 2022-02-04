В Пекине официально стартовала Олимпиада-2022

В Пекине официально стартовала зимняя Олимпиада-2022. Церемония открытия уже завершилась, а Олимпийский огонь успешно зажгли. Шествие команды ОКР на традиционном параде возглавили знаменосцы – конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

На стадионе "Птичье гнездо" спустя 14 лет вновь зажегся Олимпийский огонь. Столица Китая уже вошла в историю, как первый город, который принял летние и зимние Игры.

Россию в Китае представляет делегация из 461 человека. Почти половина из них спортсмены. Остальные – тренеры, персонал и официальные лица. Но все эти цифры относительны. Всему виной коронавирус.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.