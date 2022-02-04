В Кремле объяснили, почему Путина не показали во время прохода команды ОКР

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимира Путина не показали в трансляции во время прохода команды ОКР на открытии Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Путин (находился. – Прим. ред.) в ложе. Все ложи изолированы по санитарным соображениям, там ничего не видно", – заявил представитель Кремля.

Песков при этом уточнил, что Путина не показали не из-за ограничений, наложенных на российских спортсменов.

Владимир Путин 4 февраля прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, а также для посещения открытия Олимпиады.

Команда ОКР приняла участие в параде спортсменов на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. Атлеты вышли на Национальный стадион 46-ми. Знаменосцами выступили хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Олимпийский комитет России). Согласно тем же ограничениям, Олимпиаду не могут посещать официальные лица России, за исключением случаев, когда их официально приглашает руководство страны-хозяйки турнира.

