Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Огонь XXIV зимних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Пекине в пятницу, 4 февраля.

В эстафете огня на Национальном стадионе ("Птичье гнездо") участвовали титулованные китайские спортсмены.

В параде спортсменов приняли участие представители команды Олимпийского комитета России (ОКР). Они вышли на стадион под 46-м номером. Знаменосцами выступили хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом.

Спортсмены и журналисты на протяжении более чем двух недель будут жить в так называемом "пузыре", специальной изолированной от внешнего мира территории, каждый день им придется сдавать ПЦР-тесты, а передвигаться только на специальных шаттлах, носить маски и перчатки везде, кроме номеров и столовой. Еду при этом участникам Игр будут доставлять роботы.

Из-за санкций WADA российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ. Они будут участвовать на Играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

Зимняя Олимпиада официально продлится с 4 февраля до 20 февраля.

