Китай и Россия приняли 16 документов в ходе визита Путина

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев

В ходе российско-китайских переговоров в Пекине стороны приняли 16 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.

"Стороны выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве", – говорится в совместном заявлении стран о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии.

В числе принятых документов – соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения взаимодополняемости ГЛОНАСС и Beidou (BDS), подписанное "Роскосмосом" и Комиссией по китайской спутниковой навигационной системе. Роспотребнадзор и Главное таможенное управление КНР между тем условились сотрудничать в области санитарной охраны территорий двух стран, а правительства государств подписали соглашение о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения и конкурентной политики.

Помимо этого, был подписан и ряд коммерческих документов. В частности, "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились о купле-продаже природного газа по дальневосточному маршруту. А "Роснефть" договорилась с телекоммуникационной компанией Huawei сотрудничать в сфере информатизации и цифровизации.

4 февраля Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с лидером страны Си Цзиньпином. Также президент примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

В рамках визита российского президента планировалось обсуждение международной проблематики, включая диалог РФ с США и НАТО, предложения Москвы по гарантиям безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества и космосе.

