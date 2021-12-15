Си Цзиньпин поддержал инициативу РФ о гарантиях безопасности

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Председатель КНР Си Цзиньпин хорошо осведомлен о российской идее системы гарантий безопасности, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Си Цзиньпин поддерживает такие требования России.
"Он <...> понимает главное: какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах", – цитирует Ушакова РИА Новости.
Россия и Китай условились поддерживать контакты в этом вопросе. РФ также будет информировать коллег о ходе переговоров с американскими партнерами и партнерами по НАТО.
Ранее Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению договоренностей о нерасширении НАТО на восток. По его словам, Россия нуждается в правовых, юридических гарантиях.
Путин отметил, что Россия совместно с США и другими союзниками будет добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности, в частности запрета на размещение угрожающих стране систем оружия в непосредственной близости от границ.
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