Российских спортсменов допустили до юниорских соревнований по триатлону в полноценном статусе – с флагом и гимном страны. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев со ссылкой на Исполнительный совет Международной федерации триатлона.

Уже в этом месяце российские спортсмены смогут заявляться на ближайшие старты. Это этапы European Junior Cup в испанском Торремолиносе и Samarkand Para Cup в Узбекистане. До этого россияне выступали в нейтральном статусе.

