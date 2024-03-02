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02 марта, 22:15

Спорт

В "Лужниках" торжественно открыли Дворец тенниса

В "Лужниках" торжественно открыли Дворец тенниса

Сергей Собянин открыл крупнейший в России всесезонный дворец тенниса

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В субботу, 2 марта, в "Лужниках" открыли еще один масштабный спортивный объект – Дворец тенниса. Строительство комплекса стало важным проектом на пути возрождения Олимпийского комплекса.

Здание выполнено в стиле деконструктивизма, фасады декорированы узорами в виде теннисных мячей. В день открытия просторные залы заполнили игроки и тренеры. Дворец тенниса открывает новые возможности для тренировок.

Дворец тенниса разместился на пяти этажах. Его площадь – 36 тысяч квадратных метров. Здесь 7 открытых и 15 крытых теннисных кортов, 4 площадки для игры в сквош, а также бассейн и термальный комплекс. Ежедневно Дворец тенниса смогут посещать около 3 тысяч любителей спорта.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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