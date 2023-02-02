Российский футболист Александр Кокорин оценил проведенное в тюрьме время

Российский футболист Александр Кокорин заявил, что тюрьма – это хороший опыт, каждому мужчине следует отсидеть, чтобы прочувствовать это на себе. Об этом он заявил в интервью с ведущим YouTube-канала "Суперлига".

Осенью 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл и еще один футболист Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о пьяных драках в центре Москвы. Кокорин получил полтора года лишения свободы, но вышел досрочно спустя 11 месяцев.

Однако зрители не поддержали спортсмена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.