Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Спорт

Российский футболист Александр Кокорин оценил проведенное в тюрьме время

Российский футболист Александр Кокорин оценил проведенное в тюрьме время

Румынский "Оцелул" отказался играть с "Енисеем" за час до начала матча

Кокорин заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

МОК отказался рассматривать допуск россиян на турниры с флагом и гимном

МОК заявил, что не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном

Новости часа: МОК не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном

Вопрос квоты на Олимпиаду для россиян могут решить через месяц

Новости часа: в регионах РФ с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Хоккейные болельщики выбросили 67 тысяч мягких игрушек на лед в США

Серхио Рамос может стать новым одноклубником Криштиану Роналду

Российский футболист Александр Кокорин заявил, что тюрьма – это хороший опыт, каждому мужчине следует отсидеть, чтобы прочувствовать это на себе. Об этом он заявил в интервью с ведущим YouTube-канала "Суперлига".

Осенью 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл и еще один футболист Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о пьяных драках в центре Москвы. Кокорин получил полтора года лишения свободы, но вышел досрочно спустя 11 месяцев.

Однако зрители не поддержали спортсмена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика