Второй ночной велофестиваль пройдет в Москве 2 августа. Запланированы три заезда – в 21:00, 22:00 и 23:00. Участники проедут по традиционному маршруту – от Зубовской площади вдоль Садового кольца.

Для гостей организаторы подготовили световое экстрим-шоу, также можно будет заглянуть в веломастерские и изучить стенды от партнеров фестиваля. Для удобства участников во всех пригородных поездах будет разрешен бесплатный провоз велосипедов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.