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01 августа, 07:30

Спорт

Второй ночной велофестиваль пройдет в Москве 2 августа

Второй ночной велофестиваль пройдет в Москве 2 августа

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Второй ночной велофестиваль пройдет в Москве 2 августа. Запланированы три заезда – в 21:00, 22:00 и 23:00. Участники проедут по традиционному маршруту – от Зубовской площади вдоль Садового кольца.

Для гостей организаторы подготовили световое экстрим-шоу, также можно будет заглянуть в веломастерские и изучить стенды от партнеров фестиваля. Для удобства участников во всех пригородных поездах будет разрешен бесплатный провоз велосипедов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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