В Москве для детей и молодежи работают почти 30 тысяч спортивных секций

Свыше 340 тысяч учащихся занимаются почти в 30 тысячах спортивных секциях. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас практически во всех школах и колледжах столицы открыты спортивные клубы, с которыми Москвы реализует совместные проекты. Например, фиджитал-турнир "Локо Лига", организованный с футбольным клубом "Локомотив", дал возможность юным москвичам посетить мастер-классы и сыграть в футбол в реальном и виртуальном пространстве.

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