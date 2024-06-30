Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекрыли из-за проведения велогонки

Из-за велогонки, движение на ряду улиц и набережных в центре города временно закрыли. С 07:00 и до 16:00 нельзя будет проехать по улице Лужники. Кроме того, в этот период будут поочередно закрывать движение по Лужнецкой, Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и другим набережным, а также по Малому Устьинском мосту.

До конца велогонки парковка на этих участках запрещена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.