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30 июня, 09:15

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Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекрыли из-за проведения велогонки

Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекрыли из-за проведения велогонки

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Из-за велогонки, движение на ряду улиц и набережных в центре города временно закрыли. С 07:00 и до 16:00 нельзя будет проехать по улице Лужники. Кроме того, в этот период будут поочередно закрывать движение по Лужнецкой, Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и другим набережным, а также по Малому Устьинском мосту.

До конца велогонки парковка на этих участках запрещена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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