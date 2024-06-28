Движение в центре Москвы будет ограничено 30 июня из-за велогонки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение на нескольких улицах и набережных в центре Москвы будет ограничено 30 июня из-за велогонки La Strada, сообщает столичный Дептранс.

"На участках временных ограничений будет запрещена парковка с 00:01 30 июня до окончания мероприятия", – уточнили в телеграм-канале ведомства.



Движения не будет на улице Лужники с 7 до 16 часов, а также с 7 до 16 поочередно на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных, а также на Малом Устьинском мосту.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Также, добавили в Дептрансе, по одной полосе движения в каждом направлении закроют на улице Лужники, это ограничение будет действовать с 8 часов 29 июня до 20 часов 30 июня.

Между тем москвичей и гостей столицы призвали принять участие в ночном велофестивале, который состоится 6 июля. В рамках велопробега по ночному городу также состоится конкурс костюмов, рассказывали в департаменте транспорта.

