Бесплатные занятия по танцам пройдут в столице 30 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", который продолжается в столице, для горожан подготовили различные мероприятия. Часть из них должна пройти в выходные с 29 по 30 июня, сообщил портал мэра и правительства города, ссылаясь на департамент культуры города.

В 10 часов в субботу, 29-го числа, гости 13 столичных парков смогут посетить бесплатные занятия по йоге, однако для входа требуется запись на сайте проекта "Спортивные выходные". Физические упражнения и дыхательную гимнастику можно выполнить на крышах районных центров "Эльбрус", "Янтарь", "Орбита" и "Марс" в этот же день в 11:45, но необходима предварительная запись.

Физической подготовкой и растяжкой можно будет заняться на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова в 14 часов субботы, а тренировкой по танцам в стиле хип-хопа, бачаты и джаз-фанка – в 12 часов воскресенья, 30 июня. При этом на площадке на Крымской набережной в 14 часов участники могут узнать, как танцевать бачату, сальсу и кизомбу.

Москвичей старше 6 лет пригласили пройти регистрацию на одной из фестивальных площадок, где проходят состязания в рамках чемпионата по "Камень, ножницы, бумага". Так, отборочные игры пройдут 29-го числа в ЮЗАО: с 10 до 12 часов на улице Айвазовского, с 14 до 16 часов у центра "Вдохновение", а с 18:00 до 20:00 в сквере Олимпийских чемпионов. Финал по ЮЗАО состоится в 12:00 30 июня на площадке на Профсоюзной улице. Финал чемпионата должен пройти уже в сентябре.

Почувствовать себя реставратором объекта культурного наследия (ОКН) можно будет на выходных с 12 до 14 часов на площади Славы. Участники смогут выбрать ОКН, составить проект восстановления здания и пройти все этапы работ в деловой игре.

Винтажный маркет работает на Чистопрудном бульваре, здесь для юных москвичей и гостей города в 13:00 29 июня проведут конкурс, где нужно будет раскрасить фигурки знаменитых персонажей сказок и мультфильмов, а в 14 часов на вернисаже на Никитском бульваре состоится мастер-класс по цветочной акварели. Здесь же днем позже в это же время ожидается коллажный марафон.

Нарисовать скетчи известных мест Москвы можно в 14 часов субботы на площадке на улице Лужники, в это же время в воскресенье здесь будут рисовать акварелью. В 12:00 29-го числа на улице Адмирала Руднева горожанам предложат смастерить фигурку Льва-хранителя, символа департамента культурного наследия Москвы, из фетра. Здесь же через 2 часа проведут занятие по созданию звезд из бумажной лозы, а в 18 часов на улице Гурьянова научат играть в шахматы.

30-го числа у культурного центра "Киевский" покажут мастер-класс "Цветы в саду". Мероприятие пройдет в 12:00, а через 2 часа в музее-заповеднике "Коломенское" проведут музыкальное занятие. Мастер-класс для ребят с ограниченными возможностями здоровья по развитию мелкой моторики проведут 29 июня в Зеленограде в 14 часов, а днем позже в это же время здесь выступят представители Всероссийского общества слепых, которые познакомят горожан с электронными помощниками для людей с нарушением зрения.

Кроме того, в субботу в 18:00 на улице Юности на площадке "Питомцы в Москве" покажут возможности подопечных учебно-кинологического центра "Собаки-помощники", а в это же время 30 июня в Гольянове москвичам покажут работу собак-поводырей.

В рамках фестиваля на более чем 600 площадках для горожан организованы кинопоказы, мастер-классы, танцы и игры. При этом на набережных Москвы пройдут развивающие мастер-классы для юных москвичей и гостей столицы.

