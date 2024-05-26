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Новости

26 мая, 19:30

Город

Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом клубе "Румянцево"

Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом клубе "Румянцево"

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Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом клубе "Румянцево". В турнире приняли участие как профессионалы, так и любители.

При этом мероприятие проходило в формате семейного праздника. Сама площадка находится в ТиНАО. Это уникальный комплекс мирового уровня. Там можно найти самое современное оборудование.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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