Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом клубе "Румянцево". В турнире приняли участие как профессионалы, так и любители.

При этом мероприятие проходило в формате семейного праздника. Сама площадка находится в ТиНАО. Это уникальный комплекс мирового уровня. Там можно найти самое современное оборудование.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

