26 мая, 19:30Город
Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом клубе "Румянцево"
Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом клубе "Румянцево". В турнире приняли участие как профессионалы, так и любители.
При этом мероприятие проходило в формате семейного праздника. Сама площадка находится в ТиНАО. Это уникальный комплекс мирового уровня. Там можно найти самое современное оборудование.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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