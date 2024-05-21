Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 14:45

Общество

В России могут разрешить переходить на удаленку в период сезонного обострения аллергии

В России могут разрешить переходить на удаленку в период сезонного обострения аллергии

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Депутаты предложили аллергикам переходить на удаленку или уезжать в отпуск, который работодатель должен предоставить в приоритетном порядке, в период сезонного обострения. В настоящее время идея обсуждается.

Насколько аллергия может влиять на трудоспособность? Чем опасно человеку с сезонной аллергией в пик цветения выходить на улицу? Об этом рассказала аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Усачева.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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