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Новости

30 октября, 23:00

Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": стали известны претенденты на наследство модельера Зайцева

"Актуальный репортаж": стали известны претенденты на наследство модельера Зайцева

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30 октября станет известно, кому достанется наследство модельера Вячеслава Зайцева. Кроме родственников, в борьбе за имущество хотят участвовать еще несколько человек.

Свою позицию они аргументируют тем, что семья бросила Зайцева и оставила один на один с болезнью. Что думают по этому поводу бывшие сотрудники модельера? И кто наживается на его имени?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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