30 октября, 23:00Шоу-бизнес
"Актуальный репортаж": стали известны претенденты на наследство модельера Зайцева
30 октября станет известно, кому достанется наследство модельера Вячеслава Зайцева. Кроме родственников, в борьбе за имущество хотят участвовать еще несколько человек.
Свою позицию они аргументируют тем, что семья бросила Зайцева и оставила один на один с болезнью. Что думают по этому поводу бывшие сотрудники модельера? И кто наживается на его имени?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.