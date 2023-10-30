"Актуальный репортаж": стали известны претенденты на наследство модельера Зайцева

30 октября станет известно, кому достанется наследство модельера Вячеслава Зайцева. Кроме родственников, в борьбе за имущество хотят участвовать еще несколько человек.

Свою позицию они аргументируют тем, что семья бросила Зайцева и оставила один на один с болезнью. Что думают по этому поводу бывшие сотрудники модельера? И кто наживается на его имени?

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