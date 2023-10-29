Стали известны претенденты на наследство модельера Вячеслава Зайцева

С момента смерти модельера Вячеслава Зайцева прошло полгода. Имущество кутюрье должно перейти законному наследнику. Речь идет, в частности, о Доме моды на Проспекте мира в Москве, площадь которого составляет более 9 тысяч квадратных метров.

Имя наследника империи Вячеслава Зайцева станет известно в начале недели. На наследство рассчитывают несколько претендентов. В их числе – бизнес-партнер модельера Александр Романов, который утверждает, что ему принадлежит торговая марка "Слава Зайцев". Также имущество Зайцева планирует получить Иван Рыбников, объявивший себя внебрачным сыном кутюрье. Наконец, империю Вячеслава Зайцева может унаследовать его единственный сын Егор, несмотря на то, что у них были натянутые отношения.

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