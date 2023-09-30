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30 сентября, 13:30

Транспорт

В подземке появились новые площадки для выступления артистов проекта "Музыка в метро"

В подземке появились новые площадки для выступления артистов проекта "Музыка в метро"

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В московской подземке появились новые площадки для выступления артистов проекта "Музыка в метро". Торжественное открытие состоялось на одной из них, расположенной в переходе между "Рижской" на БКЛ и одноименной станцией Калужско-Рижской линии. Сегодня в метро прозвучали композиции приглашенного гостя, солиста группы "Руки вверх" – Сергея Жукова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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