В подземке появились новые площадки для выступления артистов проекта "Музыка в метро"

В московской подземке появились новые площадки для выступления артистов проекта "Музыка в метро". Торжественное открытие состоялось на одной из них, расположенной в переходе между "Рижской" на БКЛ и одноименной станцией Калужско-Рижской линии. Сегодня в метро прозвучали композиции приглашенного гостя, солиста группы "Руки вверх" – Сергея Жукова.

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