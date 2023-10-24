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24 октября, 12:00

Шоу-бизнес

Замоскворецкий суд примет решение о продлении домашнего ареста Блиновской 24 октября

Замоскворецкий суд примет решение о продлении домашнего ареста Блиновской 24 октября

Суд признал законным арест счетов и недвижимости блогера Блиновской

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В Замоскворецком суде 24 октября решат, где проведет ближайшие три месяца блогер Елена Блиновская. Следствие просит продлить ей домашний арест.

Блогер находится под ним уже 179 дней и регулярно просит изменить меру пресечения на более мягкую. Адвокат Блиновской заявила, что в ближайшее время следствие хочет провести налоговую экспертизу, чтобы определить точную сумму недоимки.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, а также в легализации средств. Ущерб она частично компенсировала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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