24 октября, 12:00Шоу-бизнес
Замоскворецкий суд примет решение о продлении домашнего ареста Блиновской 24 октября
В Замоскворецком суде 24 октября решат, где проведет ближайшие три месяца блогер Елена Блиновская. Следствие просит продлить ей домашний арест.
Блогер находится под ним уже 179 дней и регулярно просит изменить меру пресечения на более мягкую. Адвокат Блиновской заявила, что в ближайшее время следствие хочет провести налоговую экспертизу, чтобы определить точную сумму недоимки.
Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, а также в легализации средств. Ущерб она частично компенсировала.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.